"Чайка" будет проводить домашние игры в сезоне-2019/20 на "Ростов-Арене"

"Чайка" будет проводить домашние матчи сезона-2019/20 в ФНЛ на стадионе "Ростов-Арена", информирует официальный сайт команды.

В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца"​ (3:1). Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

"Уважаемые болельщики! Футбольный Клуб "Чайка" благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне 2019/2020 стал один из лучших стадионов России – "Ростов-Арена". Данное решение было принято при всесторонней поддержке Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также Министерства спорта Ростовской области. Кроме того, мы благодарим представителей ФГУП "Спорт-Инжиниринг", являющегося собственником стадиона, за оперативную реакцию на запрос нашего футбольного клуба.

​К сожалению, на данный момент максимальная загруженность ростовского стадиона "Олимп-2", обеспечивающего тренировочный процесс главной команды ФК "Ростов", ее молодежного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на "Олимпе" в рамках Первенства ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству" желто-синих" за диалог и поиски компромисса.

Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много и приглашаем всех поклонников самого популярного вида спорта на матчи нашей команды. Уверены, что появление "Чайки" на "Ростов-Арене" станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу.

В ближайшее время будет опубликовано точное расписание и подробности билетной программы! Мы ждем вас на "Ростов-Арене"!" – написано в заявлении пресс-службы "Чайки".

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