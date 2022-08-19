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Сегодня, 15:03

«Уфа» арендовала полузащитника «Локомотива» Никитина

Иван Шитик
Корреспондент
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«Уфа» и московский «Локомотив» договорились об аренде с правом последующего выкупа 21-летнего полузащитника Андрея Никитина, сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Никитин — воспитанник белгородского «Салюта», его основная позиция на поле — левый фланговый полузащитник.

Предыдущие два сезона 21-летний Никитин провел в воронежском «Факеле», за который сыграл 61 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

В 2021 году московский «Локомотив» выкупил права на игрока.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Уфа
Андрей Никитин
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Сергей Ткачев

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Рустам Сосранов

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СКА-Хабаровск

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И К Ж
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