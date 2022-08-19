«Уфа» арендовала полузащитника «Локомотива» Никитина

«Уфа» и московский «Локомотив» договорились об аренде с правом последующего выкупа 21-летнего полузащитника Андрея Никитина, сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Никитин — воспитанник белгородского «Салюта», его основная позиция на поле — левый фланговый полузащитник.

Предыдущие два сезона 21-летний Никитин провел в воронежском «Факеле», за который сыграл 61 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

В 2021 году московский «Локомотив» выкупил права на игрока.