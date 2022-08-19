«Уфа» арендовала полузащитника «Локомотива» Никитина
«Уфа» и московский «Локомотив» договорились об аренде с правом последующего выкупа 21-летнего полузащитника Андрея Никитина, сообщает пресс-служба клуба.
Андрей Никитин — воспитанник белгородского «Салюта», его основная позиция на поле — левый фланговый полузащитник.
Предыдущие два сезона 21-летний Никитин провел в воронежском «Факеле», за который сыграл 61 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
В 2021 году московский «Локомотив» выкупил права на игрока.
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|
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|5
|4
|1
|0
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|13
|
2
|Алания
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
3
|Волгарь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|10
|
4
|Рубин
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|
5
|Арсенал
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
6
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|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|
7
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|5
|2
|2
|1
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|8
|
8
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|2
|2
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|7-7
|8
|
9
|Кубань
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Уфа
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|
11
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|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
12
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|5
|1
|2
|2
|4-4
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Шинник
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Велес
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
18
|Волга
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
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34 тур
|21.08
|12:45
|
Волга – Рубин
|- : -
|21.08
|13:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|21.08
|16:00
|
Уфа – Волгарь
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|21.08
|18:00
|
Балтика – Краснодар-2
|- : -
|21.08
|18:00
|
Нефтехимик – Велес
|- : -
|21.08
|19:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|21.08
|20:00
|
Кубань – Алания
|- : -
|21.08
|20:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Василий Алейников
СКА-Хабаровск
|4
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|4
|
|
Артем Делькин
Волгарь
|3
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|4
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|
|
Рустам Сосранов
СКА-Хабаровск
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|4
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
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|1
|0
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