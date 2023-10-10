«Тюмень» — «Торпедо»: видеообзор матча ФНЛ (Мелбет-Первая лига)

«Тюмень» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги сыграли вничью с «Торпедо» со счетом 0:0.

Видео лучших моментов матча «Тюмень» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги (ФНЛ).

«Тюмень» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Торпедо» с 18 очками — на девятой строчке.