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Сегодня, 02:54

«Арсенал» — «Сокол»: видеообзор матча ФНЛ (Мелбет-Первая лига)

Сергей Разин
корреспондент
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Тульский «Арсенал» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги обыграл «Сокол» со счетом 3:0.

Видео лучших моментов матча «Арсенал» — «Сокол» опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги (ФНЛ).

В составе туляков хет-трик оформил Джонатан Окоронкво.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Сокол (Саратов)
0
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«Ленинградец» — «Черноморец»: видеообзор матча ФНЛ (Мелбет-Первая лига)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 1 : 1
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 0 : 1
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 2 : 0
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 2 : 1
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 3 : 0
8.10 17:30
Кубань – Родина
 1 : 0
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 0 : 1
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 0 : 0
9.10 19:00
Химки – Алания
 2 : 2
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 7
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 10 1 0
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