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Сегодня, 15:50

Шамов, Сокол и Пантелеев подписали новые соглашения с тульским «Арсеналом»

Алексей Еремин
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Вратарь Егор Шамов, защитник Артем Сокол и хавбек Владислав Пантелеев заключили новые соглашения с «Арсеналом», информирует пресс-служба тульского клуба.

28-летний Шамов проведет четвертый сезон в составе «Арсенала». В прошедшем сезоне голкипер провел 4 матча за тульский клуб во всех турнирах и пропустил 8 голов.

25-летний Сокол выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 24 матча за тульскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

25-летний Пантелеев провел три сезона в составе «Арсенала». В прошедшем сезоне форвард провел за тульский клуб 5 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

«Арсенал» занял последнее место в сезоне РПЛ-2021/22 и напрямую вылетел в ФНЛ.

Источник: https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/shamov-sokol-panteleev-v-arsenale/
Артем Сокол
Владислав Пантелеев
Футбол
ФНЛ
ФК Арсенал (Тула)
Егор Шамов
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