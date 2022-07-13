В «Уфе» подтвердили интерес португальского «Маритиму» к нападающему Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе португальского «Маритиму» к Гамиду Агаларову.

«Да, это один из вариантов. Интерес к Гамиду есть не только из Португалии, но и от других европейских команд», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее комментатор Роман Нагучев в своем Telegram-канале сообщил, что «Маритиму» сделал предложение «Уфе» о трансфере Гамида Агаларова.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.