Агент Барбоза о возможном переходе Агаларова в «Маритиму»: «У них нет финансовых возможностей для трансфера»

Агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Маритиму». Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба.

«Агаларов в «Маритиму»? Думаю, что это невозможно, — цитирует «РБ Спорт» Барбозу. — У них нет финансовых возможностей для трансфера. Это не очень богатая команда, поэтому сложно сказать, получится ли у них приобрести Агаларова. Конечно, для самого футболиста это был хороший вариант, поиграть в Европе. Два-три миллиона, наверное, они смогут найти на Агаларова, но не больше. Устроит ли это «Уфу?»

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.