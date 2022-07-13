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Сегодня, 16:05

Агент Барбоза о возможном переходе Агаларова в «Маритиму»: «У них нет финансовых возможностей для трансфера»

Агент Барбоза считает, что у «Маритиму» нет финансовых возможностей для трансфера нападающего «Уфы» Агаларова
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Маритиму». Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба.

«Агаларов в «Маритиму»? Думаю, что это невозможно, — цитирует «РБ Спорт» Барбозу. — У них нет финансовых возможностей для трансфера. Это не очень богатая команда, поэтому сложно сказать, получится ли у них приобрести Агаларова. Конечно, для самого футболиста это был хороший вариант, поиграть в Европе. Два-три миллиона, наверное, они смогут найти на Агаларова, но не больше. Устроит ли это «Уфу?»

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-u-maritimu-net-finansovy-h-vozmozhnostej-dlya-transfera-agalarova/
Гамид Агаларов
Футбол
ФНЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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