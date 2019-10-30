Трибуна «Запад-5» стадиона имени Стрельцова дисквалифицирована на следующий домашний матч «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать трибуну «Запад-5» стадиона имени Эдуарда Стрельцова за неоднократные нарушения норм поведения со стороны болельщиков «Торпедо».

— ФК «Торпедо» наказан за оскорбительное скандирование, это уже 12-й случай в сезоне, — начал Григорьянц. — В игре «Торпедо» — «Чертаново» со стороны болельщиков хозяев звучало очень много ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес судьи Павла Кукуяна. На прошлой неделе, в матче с «Чайкой», болельщики также скандировали оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 20 тысяч, а также принято решение дисквалифицировать сектор «Запад-5» на следующий домашний матч «Торпедо» против хабаровского СКА. (Иван Торопцев)