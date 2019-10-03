«Торпедо» выступило инициатором проведения матча со «Спартаком-2» на «Открытие-Арене»

Руководство «Торпедо» выступило инициатором проведения гостевого матча 17-го тура Олимп-ФНЛ чемпионата России против «Спартака-2» на домашнем стадионе главной команды красно-белых «Открытие-Арене». Встреча состоится 12 октября, начало — 12.00 мск, сообщает ТАСС.

— Конечно, мы относимся положительно к тому, что матч пройдет на «Открытие-Арене», — сказала президент автозаводцев Елена Еленцева. — Мы обратились к «Спартаку» с предложением провести игру на этом стадионе и благодарны им за оперативное и положительное решение в этом вопросе. Руководство спартаковцев традиционно один раз в сезоне проводит матчи второй команды на основной арене. И здорово, что в этом году этот матч пройдет с участием «Торпедо».

Один из лучших стадионов страны, натуральный газон и дружеские отношения между болельщиками команд — нас ждет большой футбольный праздник. Мы со своей стороны постараемся собрать максимальное количество болельщиков. Команда готовится в штатном режиме — будем играть на победу.

В турнирной таблице ФНЛ «Спартак-2» идет на 13-м месте, набрав 16 очков, «Торпедо» лидирует в первенстве, в активе команды 37 баллов.