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Сегодня, 18:40

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Трансляция матча ФНЛ «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» начнется в 19.30 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Дмитрий Полоз.
Дмитрий Полоз.
Фото ФК «Торпедо»

22 октября московское «Торпедо» сыграет в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Воскресная встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги проведет бесплатную видеотрансляцию матча «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Начало прямого эфира — в 19.30 мск.

«Торпедо» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 18 баллами. «СКА-Хабаровск» располагается на восьмой строчке с 19 очками.

В прошлом туре «Торпедо» уступило «Кубани» (1:2), а хабаровчане сыграли вничью с «Арсеналом» — 1:1.

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

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Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
0
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«Тюмень» обыграла «Черноморец» в матче Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
4
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
5
 Химки 15 7 3 5 18-16 24
6
 КАМАЗ 15 6 4 5 15-11 22
7
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
12
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
13
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
14
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
15
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 0
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 0 : 1
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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