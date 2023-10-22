Трансляция матча ФНЛ «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» начнется в 19.30 во «ВКонтакте»

22 октября московское «Торпедо» сыграет в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Воскресная встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги проведет бесплатную видеотрансляцию матча «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Начало прямого эфира — в 19.30 мск.

«Торпедо» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 18 баллами. «СКА-Хабаровск» располагается на восьмой строчке с 19 очками.

В прошлом туре «Торпедо» уступило «Кубани» (1:2), а хабаровчане сыграли вничью с «Арсеналом» — 1:1.

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

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