Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:56

«Алания» на выезде проиграла последней команде ФНЛ «Волгарю»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Алания» на выезде уступила «Волгарю» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Победу команде из Астрахани принес гол Данила Кленкина на 34-й минуте встречи.

«Алания» с 28 очками продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь» занимает последнее, 18-е, место, имея в активе 12 очков.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:0
Алания

В параллельном матче «КАМАЗ» и «Химки» сыграли вничью — 2:2.

После этой игры подмосковная команда идет на 3-й строчке в таблице ФНЛ, набрав 25 очков. У клуба из Набережных Челнов 20 очков и 7-я позиция.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 16:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
2:0
Химки
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
ФК КАМАЗ
ФК Химки
1
1
Читайте также
В оргкомитете Олимпиады в Париже — обыски из-за подозрений в коррупции. Пропали миллионы евро
Горшков о клубе, в который он бы никогда не перешел: «Иногда лучше промолчать»
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ленинградец» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
4
 Химки 15 7 3 5 18-16 24
5
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
6
 КАМАЗ 15 6 4 5 15-11 22
7
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
12
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
13
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
14
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
15
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 0
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 - : -
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости