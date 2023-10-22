«Алания» на выезде проиграла последней команде ФНЛ «Волгарю»
«Алания» на выезде уступила «Волгарю» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.
Победу команде из Астрахани принес гол Данила Кленкина на 34-й минуте встречи.
«Алания» с 28 очками продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь» занимает последнее, 18-е, место, имея в активе 12 очков.
В параллельном матче «КАМАЗ» и «Химки» сыграли вничью — 2:2.
После этой игры подмосковная команда идет на 3-й строчке в таблице ФНЛ, набрав 25 очков. У клуба из Набережных Челнов 20 очков и 7-я позиция.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|8
|4
|3
|17-12
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
4
|Химки
|15
|7
|3
|5
|18-16
|24
|
5
|Тюмень
|14
|6
|5
|3
|19-13
|23
|
6
|КАМАЗ
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
7
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
8
|СКА-Хаб.
|14
|5
|4
|5
|16-15
|19
|
9
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
10
|Арсенал
|14
|4
|7
|3
|14-13
|19
|
11
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
12
|Торпедо
|14
|5
|3
|6
|13-15
|18
|
13
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
14
|Черноморец
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
15
|Нефтехимик
|14
|4
|4
|6
|12-16
|16
|
16
|Ленинградец
|14
|3
|5
|6
|10-16
|14
|
17
|Кубань
|14
|3
|3
|8
|9-16
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.10
|10:00
|
Енисей – Сокол
|5 : 3
|22.10
|16:00
|
КАМАЗ – Химки
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|- : -
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|8
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
Новости