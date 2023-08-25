«Торпедо» объявило об уходе Шапича

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич покинул команду, сообщает пресс-служба черно-белых.

Контракт с 26-летним сербом расторгнут по соглашению сторон.

Шапич выступал за «Торпедо» с сентября прошлого года. Он провел за команду 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и получил одну красную карточку.

Шапич ни разу не выходил на поле после вылета «Торпедо» в первую лигу.