Емельянов: «Сейчас с удивлением смотрю за тренировками современных детей»

Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов рассказал, с какими трудностями приходилось сталкиваться в детстве.

«Я начинал обучаться в Павлово в школе «Гармония». Мячей было маловато, сейчас с удивлением смотрю за тренировками современных детей. Тактически все стало куда прокаченнее. Нам просто давали мяч и говорили: «Играйте». Тяжелое в этом плане детство было, сейчас все дети в экипировке занимаются.

Папа работал милиционером, мама — бухгалтером. Да, тяжеловато было. Родители крутились, как могли. Бывало, что ездили с отцом на рыбалку, а пойманную рыбу продавали. Потом скауты «Тольятти» меня заметили, и я уехал», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Емельянова.