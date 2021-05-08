«Оренбург» в третий раз в истории вышел в РПЛ
«Оренбург» в матче 41-го тура ФНЛ в гостях разгромил «Иртыш» со счетом 4:0. Голы забили Александр Эктов, Денис Ткачук, Дмитрий Воробьев и Джоэль Фамейе.
«Оренбург» гарантировал себе второе место в ФНЛ, что позволяет выйти в РПЛ. Однако участие клуба в элите будет определено позднее. Пока «Оренбург» не смог получить лицензию РФС.
Согласно регламенту премьер-лиги, вместимость стадиона должна составлять не менее 10 тысяч. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин 6 мая заявил, что клуб начнет реконструкцию домашней арены «Газовик».
«Крылья Советов» в другом матче тура разгромили «Краснодар-2» со счетом 6:0. Самарцы обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в РПЛ.
Олимп — ФНЛ
41-й тур
«Иртыш» (Омск) — «Оренбург» — 0:4 (0:1)
Голы: Эктов, 9 (0:1). Ткачук, 74 (0:2). Дм.Воробьев, 79 (0:3). Фамейе, 87 — с пенальти (0:4).
«Иртыш»: Полетаев, Шакуро, Магадиев, Киселев, Подоксенов, Кротов (Стефанович, 76), Стеклов, Киреев (Третьяков, 44), Визнович (Коршунов, 80), Морозов, Жустьев.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых, Гойкович, Смирнов (Масловский, 82), Эктов (Прудников, 83), Бреев (Нойок, 77), Ткачук, Капленко, Дм.Воробьев (А.В.Козлов, 84), Фамейе (Скворцов, 88).
Предупреждения: Смирнов, 2. Кротов, 23. Капленко, 30. Магадиев, 86. Гойкович, 90+1.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
8 мая. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 6:0 (3:0)
Голы: Исаенко, 9 — в свои ворота (1:0). Горшков, 42 (2:0). Сарвели, 45 (3:0). Голенков, 65 (4:0). Сергеев, 80 (5:0). Корниленко, 84 (6:0).
Нереализованный пенальти: Зиньковский, 20 (вратарь)
«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Солдатенков (Комбаров, 69), Горшков (Якуба, 52), Прищепа, Полуяхтов, Хади, Зиньковский (Ежов, 57), Ефремов (Корниленко, 83), Сарвели (Сергеев, 55), Голенков.
«Краснодар-2»: Агкацев, Бородин, Корнюшин, Исаенко, Ивашин, Пелих, Сперцян (Основ, 73), Кутовой, Сабуа (Симонов, 67), Воротников (Текучев, 59), Апеков (Петерсон, 58).
Предупреждения: Сперцян, 8. Хади, 26. Зиньковский, 56.
Судья: Волошин (Смоленск).
8 мая. Самара. Стадион «Самара Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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