Талалаев объяснил, почему принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов»
Андрей Талалаев объяснил, почему принял решение оставить пост главного тренера «Крыльев Советов». На сайте самарской команды появилось сообщение, что специалист уходит «в связи с переходом в другой клуб».
— Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить «Крылья Советов» за 6 туров до окончания чемпионата, — сказал Талалаев. — Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к «Крыльям» людей. «Крылья» однозначно должны выступать в премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон. Хочу пожелать всем удачи.
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