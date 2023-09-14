Сын Черчесова подписал контракт с тульским «Арсеналом»
Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта со Станиславом Черчесовым-младшим.
28-летний голкипер подписал с туляками годичный контракт.
Последним клубом Черчесова-младшего были «Химки». Он провел 13 матчей за вторую команду подмосковного клуба, пропустил 15 мячей и 4 раза отыграл на ноль.
До этого сын экс-тренера сборной России выступал за австрийский «Ваккер», «Амкар», московское «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Долгопрудный».
Источник: ФК «Арсенал» Тула
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
5
|Акрон
|9
|4
|2
|3
|14-7
|14
|
6
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
7
|Химки
|9
|4
|2
|3
|10-8
|14
|
8
|Торпедо
|9
|4
|2
|3
|9-9
|14
|
9
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
10
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
11
|СКА-Хаб.
|9
|3
|3
|3
|9-9
|12
|
12
|Енисей
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|
13
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Нефтехимик
|9
|2
|1
|6
|7-14
|7
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|- : -
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|- : -
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|- : -
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
Новости