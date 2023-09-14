Сын Черчесова подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта со Станиславом Черчесовым-младшим.

28-летний голкипер подписал с туляками годичный контракт.

Последним клубом Черчесова-младшего были «Химки». Он провел 13 матчей за вторую команду подмосковного клуба, пропустил 15 мячей и 4 раза отыграл на ноль.

До этого сын экс-тренера сборной России выступал за австрийский «Ваккер», «Амкар», московское «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Долгопрудный».