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Сегодня, 18:30

Сын Черчесова подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Станислав Черчесов-младший (справа) и главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук.
Фото ФК «Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта со Станиславом Черчесовым-младшим.

28-летний голкипер подписал с туляками годичный контракт.

Последним клубом Черчесова-младшего были «Химки». Он провел 13 матчей за вторую команду подмосковного клуба, пропустил 15 мячей и 4 раза отыграл на ноль.

До этого сын экс-тренера сборной России выступал за австрийский «Ваккер», «Амкар», московское «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Долгопрудный».

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
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16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
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 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
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Иван Тимошенко

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