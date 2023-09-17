«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первой лиге
«СКА-Хабаровск» дома одержал победу над «Химки» в 10-м туре первой лиги — 3:1.
На 47-й минуте счет открыл Артем Симонян. Преимущество хабаровчан удвоил Саид Алиев, реализовавший пенальти на 59-й минуте. На 73-й отставание «Химок» сократил Кирилл Панченко. Итоговый счет установил Максим Кутовой, который отличился в концовке встречи.
«СКА-Хабаровск» с 15 очками поднялся на пятое место в первой лиге. «Химки» с 14 баллами занимают девятую строчку в турнирной таблице.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
5
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
6
|Акрон
|9
|4
|2
|3
|14-7
|14
|
7
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
8
|Торпедо
|9
|4
|2
|3
|9-9
|14
|
9
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
10
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|4
|3
|7-8
|13
|
12
|Енисей
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|
13
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
14
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
15
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
16
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
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34 тур
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 1
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|3 : 1
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|- : -
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|- : -
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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