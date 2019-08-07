Старший тренер "Ротора" демонстративно руководил командой. КДК предупредил специалиста

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет предупредил старшего тренера "Ротора" Павла Могилевского о недопустимости демонстративно руководить действиями команды по ходу матча.

– Принято решение предупредить ФК "Ротор" и старшего тренера команды Могилевского о недопустимости демонстративного фактического исполнения обязанностей главного тренера лицом, которое им не является. Могилевский по ходу матча с "Химками" в течение всего 2 тайма фактически исполнял обязанности главного тренера. Это первый случай для него, мы предупредили его, – сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)