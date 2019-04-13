"Сочи" разгромил "Тамбов" и отстает от второго места в Олимп-ФНЛ на 1 очко

"Сочи" разгромил "Тамбов" в центральном матче 31-го тура Олимп-ФНЛ. Тамбовцы сохраняют лидерство в турнирной таблице с 61 очком, "Сочи" идет третьим с 55 очками, отставая на 1 балл от "Томи".
Первенство России
Олимп - ФНЛ
31-й тур
"Тамбов" - "Сочи" - 0:3 (0:2)
Голы: Песегов, 18 (0:1). Юрганов, 22 (0:2). Барсов, 90 (0:3).
Нереализованный пенальти: Мамтов, 79 (вратарь)
"Тамбов": Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Альшин (Мурнин, 46), Муйива, Чуперка, Думбья (Мамтов, 46), Килин, Аппаев, Обухов (Рагулькин, 74).
"Сочи": Заболотный, Маргасов, Миладинович, Юрганов, Калугин (Почивалин, 90+2), Лагатор, Казаев (Горбунов, 84), Песегов (Косянчук, 77), Померко, Бурмистров, Обольский (Барсов, 66).
Предупреждения: Калугин, 30. Муйива, 74. Рагулькин, 75. Рыбин, 84.
Удаление: Муйива, 81.
Судья: Москалев (Воронеж).
13 апреля. Тамбов. Стадион "Спартак".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/