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«СКА-Хабаровск» забил шесть безответных мячей в ворота «Велеса»

Руслан Минаев
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«СКА-Хабаровск» дома разгромил «Велес» в матче 15-го тура первой лиги — 6:0.

Дубль на счету Ильи Петрова (оба с пенальти), еще по голу на свой счет записали Магомед Мусалов, Саид Алиев, Тимур Жамалетдинов и Яо-Жан Шарль.

У гостей на 49-й минуте прямую красную карточку получил Марат Бокоев.

«СКА-Хабаровск» занимает 8-е место с 20 очками. «Велес» — 15-ю строчку с 13 очками.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
6:0
Велес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Первая лига
ФК Велес
ФК СКА-Хабаровск
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
9
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
10
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
11
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 18:00
Балтика – Волга
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