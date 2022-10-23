«СКА-Хабаровск» забил шесть безответных мячей в ворота «Велеса»
«СКА-Хабаровск» дома разгромил «Велес» в матче 15-го тура первой лиги — 6:0.
Дубль на счету Ильи Петрова (оба с пенальти), еще по голу на свой счет записали Магомед Мусалов, Саид Алиев, Тимур Жамалетдинов и Яо-Жан Шарль.
У гостей на 49-й минуте прямую красную карточку получил Марат Бокоев.
«СКА-Хабаровск» занимает 8-е место с 20 очками. «Велес» — 15-ю строчку с 13 очками.
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|
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|14
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|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
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|6
|5
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|23
|
6
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|6
|5
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|
7
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|20-15
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|
8
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
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|20
|
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|5
|4
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|
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|6
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|18
|
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|4
|4
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|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
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34 тур
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|6 : 0
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|- : -
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
Лидеры
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ЖК
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|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
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Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
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Артур Гилязетдинов
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|1
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|1
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