ФК «Уфа» вернула долг волейбольному «Уралу»
Футбольный клуб «Уфа» вернул 10 миллионов рублей, которые были одолжены у волейбольного «Урала». Об этом сообщает «РБ Спорт».
В конце августа стало известно, что волейбольный «Урал» занял деньги «Уфе» для выезда футбольного клуба на гостевую игру с «Шинником».
По информации СМИ, сейчас «Уфа» продолжает жить за счет средств от продажи футболистов летом. По предварительным расчетам, этих денег хватит только до конца января.
После 14 туров Первой Лиги «Уфа» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|9
|4
|1
|27-12
|31
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|18-18
|17
|
12
|Кубань
|14
|4
|4
|6
|14-14
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|- : -
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|- : -
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
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