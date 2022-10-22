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Сегодня, 19:25

ФК «Уфа» вернула долг волейбольному «Уралу»

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Футбольный клуб «Уфа» вернул 10 миллионов рублей, которые были одолжены у волейбольного «Урала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

В конце августа стало известно, что волейбольный «Урал» занял деньги «Уфе» для выезда футбольного клуба на гостевую игру с «Шинником».

По информации СМИ, сейчас «Уфа» продолжает жить за счет средств от продажи футболистов летом. По предварительным расчетам, этих денег хватит только до конца января.

После 14 туров Первой Лиги «Уфа» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ufa-vernula-dolg-volejbol-nomu-uralu/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
1-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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Счетная палата не нашла нарушений в расходах «Уфы» в 2022 году
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 - : -
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 18:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
24.10 15:00
Енисей – Уфа
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 13 1 3
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