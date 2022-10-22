ФК «Уфа» вернула долг волейбольному «Уралу»

Футбольный клуб «Уфа» вернул 10 миллионов рублей, которые были одолжены у волейбольного «Урала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

В конце августа стало известно, что волейбольный «Урал» занял деньги «Уфе» для выезда футбольного клуба на гостевую игру с «Шинником».

По информации СМИ, сейчас «Уфа» продолжает жить за счет средств от продажи футболистов летом. По предварительным расчетам, этих денег хватит только до конца января.

После 14 туров Первой Лиги «Уфа» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.