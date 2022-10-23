«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в гостевом матче

«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 15-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Команда из Казани занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 26 очков. Клуб из Тольятти находится на 14-й позиции (16 очков).