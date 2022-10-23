«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в гостевом матче
«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 15-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Команда из Казани занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 26 очков. Клуб из Тольятти находится на 14-й позиции (16 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|9
|4
|1
|27-12
|31
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
9
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
10
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
11
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
12
|Кубань
|14
|4
|4
|6
|14-14
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|6 : 0
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|0 : 0
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
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