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«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Томью»

10:09
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«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Томью» в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.

У хозяев отличился Максим Мартусевич, единственный гол гостей забил Никита Кривцов.

«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 54 очками в 38 матчах, «Томь» идет на 19-й строчке с 34 очками в 38 играх.

Олимп — ФНЛ

38-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Томь» (Томск) — 1:1 (1:1)

Голы: Кривцов, 21 (0:1). Мартусевич, 32 (1:1).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Эммерсон, Суслов, Грачев (Батютин, 46. Оанча, 79), Назаров (Малеев, 28), Георгиевский (Першин, 63), Никифоров, Колесниченко, Мартусевич, Булия (Базелюк, 61), Барков.

«Томь» (Томск): Конюхов, Зуев, Лапшов, Пенчиков, Синяк, Сакович, Кривцов, Симонян, Талалай, Файзуллин (Мильдзихов, 63), Косарев (Дмитриев, 65).

Предупреждения: Кривцов, 10. Назаров, 15. Мартусевич, 19. Барков, 40. Базелюк, 90+1.

Судья: Цыганок (Владивосток).

24 апреля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

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