«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Томью»
«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Томью» в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.
У хозяев отличился Максим Мартусевич, единственный гол гостей забил Никита Кривцов.
«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 54 очками в 38 матчах, «Томь» идет на 19-й строчке с 34 очками в 38 играх.
Олимп — ФНЛ
38-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Томь» (Томск) — 1:1 (1:1)
Голы: Кривцов, 21 (0:1). Мартусевич, 32 (1:1).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Эммерсон, Суслов, Грачев (Батютин, 46. Оанча, 79), Назаров (Малеев, 28), Георгиевский (Першин, 63), Никифоров, Колесниченко, Мартусевич, Булия (Базелюк, 61), Барков.
«Томь» (Томск): Конюхов, Зуев, Лапшов, Пенчиков, Синяк, Сакович, Кривцов, Симонян, Талалай, Файзуллин (Мильдзихов, 63), Косарев (Дмитриев, 65).
Предупреждения: Кривцов, 10. Назаров, 15. Мартусевич, 19. Барков, 40. Базелюк, 90+1.
Судья: Цыганок (Владивосток).
24 апреля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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