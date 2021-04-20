Левников назначен на матч ФНЛ после отстранения в РПЛ

Арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга назначен на матч 38-го тура ФНЛ между «Оренбургом» и «Нижним Новгородом» после отстранения от обслуживания матчей РПЛ, информирует сайт ФНЛ.

Встреча пройдет в субботу в Оренбурге. Помогать Левникову будут Владимир Миневич из Смоленска и Игорь Князев из Курска, делегат — Иван Егоров (Москва).

Напомним, Левников отстранен как минимум на два матча РПЛ за нарушение регламента, по которому он не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

После матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0) красно-белые опубликовали видеосюжет о встрече, в котором было показано появление начальника команды «Локомотив» экс-арбитра Станислава Сухины в судейской комнате.

По вердикту контрольно-дисциплинарного комитета РФС, красно-зеленые проведут один домашний матч на нейтральном поле.