«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Сугробовым
09:54
Вратарь Владимир Сугробов продлил контракт со «СКА-Хабаровском» до конца следующего сезона, сообщает клубная пресс-служба в своем Twitter.
24-летний голкипер присоединился к команде летом прошлого года из «Тамбова».
В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Сугробов провел 5 матчей, в которых пропустил 8 мячей, при этом дважды сыграв «на ноль».
??? СУГРОБИЩЕ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) February 3, 2021
? Новое соглашение Владимира Сугробова рассчитано до конца следующего сезона.
Напомним, в «СКА-Хабаровск» голкипер перешёл минувшим летом из «Тамбова». На его счету 8 матчей, 4 из которых на ноль.
Вова, тащи! ??? pic.twitter.com/L2Mut74ouz
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