«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Сугробовым

Вратарь Владимир Сугробов продлил контракт со «СКА-Хабаровском» до конца следующего сезона, сообщает клубная пресс-служба в своем Twitter.

24-летний голкипер присоединился к команде летом прошлого года из «Тамбова».

В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Сугробов провел 5 матчей, в которых пропустил 8 мячей, при этом дважды сыграв «на ноль».