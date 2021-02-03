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«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Сугробовым

09:54
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Вратарь Владимир Сугробов продлил контракт со «СКА-Хабаровском» до конца следующего сезона, сообщает клубная пресс-служба в своем Twitter.

24-летний голкипер присоединился к команде летом прошлого года из «Тамбова».

В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Сугробов провел 5 матчей, в которых пропустил 8 мячей, при этом дважды сыграв «на ноль».

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