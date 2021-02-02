В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию о проблемах с финансированием

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у клуба могут возникнуть финансовые трудности. Ранее, 1 февраля, член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что еще два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за проблем с финансированием.

Как стало известно «СЭ», финансовые трудности могут возникнуть у «Ротора», занимающего 13-е место в Тинькофф РПЛ, и «Крыльев Советов», которые идут вторыми в Олимп-ФНЛ и претендуют на повышение в классе.

— С удивлением прочитал эту информацию. Эти слухи далеки от действительности. Команда работает в штатном режиме, вся команда нацелена на выполнение задачи. Занимаемся точечным усилением. А по поводу финансирования какие-то рассуждения вообще могут быть только по итогам лицензирования.

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский также заявил «СЭ», что у клуба нет никаких финансовых задолженностей перед игроками и персоналом.



(Данил Алешин)