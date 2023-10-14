«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У хозяев голом отметился Альбек Гонгапшев. У гостей забил Джонатана Окоронкво.

Обе команды набрали по 19 очков и делят друг с другом седьмое и восьмое места в турнирной таблице.