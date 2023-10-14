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Сегодня, 12:45

«Сокол» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Сокол» на своем поле сыграет с «Шинником» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кирилл Новиков, главный тренер ФК «Нефтехимик».
Фото ФК «Нефтехимик»

«Сокол» на своем поле сыграет с «Нефтехимиком» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Сокол» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

Саратовцы занимают девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, в их активе 18 очков. Команда Кирилла Новикова находятся на 15-й строчке с 15 баллами.

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Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
Кирилл Новиков
0
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«КАМАЗ» — «Шинник»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
8
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
9
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
10
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 1 : 1
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 - : -
14.10 18:00
Химки – Енисей
 - : -
14.10 20:00
Родина – Акрон
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 10 1 0
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