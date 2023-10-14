«Сокол» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
«Сокол» на своем поле сыграет с «Нефтехимиком» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове и начнется в 14.00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Сокол» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.
Саратовцы занимают девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, в их активе 18 очков. Команда Кирилла Новикова находятся на 15-й строчке с 15 баллами.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|7
|4
|2
|16-11
|25
|
2
|Динамо Мх
|13
|7
|3
|3
|14-6
|24
|
3
|Акрон
|13
|6
|3
|4
|16-9
|21
|
4
|Химки
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
5
|Шинник
|13
|6
|2
|5
|17-16
|20
|
6
|Тюмень
|13
|5
|5
|3
|18-13
|20
|
7
|СКА-Хаб.
|14
|5
|4
|5
|16-15
|19
|
8
|Арсенал
|14
|4
|7
|3
|14-13
|19
|
9
|Торпедо
|13
|5
|3
|5
|12-13
|18
|
10
|Сокол
|13
|5
|3
|5
|12-19
|18
|
11
|Родина
|13
|4
|5
|4
|19-16
|17
|
12
|Черноморец
|13
|3
|8
|2
|14-13
|17
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|4
|5
|9-11
|16
|
14
|Енисей
|13
|4
|3
|6
|17-17
|15
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|3
|6
|10-14
|15
|
16
|Ленинградец
|13
|3
|5
|5
|10-15
|14
|
17
|Кубань
|13
|2
|3
|8
|7-15
|9
|
18
|Волгарь
|13
|1
|6
|6
|11-19
|9
|14.10
|11:30
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|1 : 1
|14.10
|14:00
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|14.10
|14:00
|
Сокол – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Динамо Мх – Черноморец
|- : -
|14.10
|16:00
|
Тюмень – Волгарь
|- : -
|14.10
|17:00
|
Алания – Ленинградец
|- : -
|14.10
|17:30
|
Кубань – Торпедо
|- : -
|14.10
|18:00
|
Химки – Енисей
|- : -
|14.10
|20:00
|
Родина – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|8
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|5
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|10
|1
|0