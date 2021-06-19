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Шкофлек расторг контракт с «Торпедо»

07:25
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Полузащитник «Торпедо» Жига Шкофлек покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний словенец достиг соглашения о досрочном прекращении контракта. «Торпедо» поблагодарило игрока за сотрудничество и пожелало успешного продолжения карьеры.

Шкофлек перешел в «Торпедо» в январе 2021 года из «Оренбурга». В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в ФНЛ, забив 5 голов и сделав результативную передачу.

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