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Горшков возглавил «Иртыш»

13:34
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Бывший главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков возглавил «Иртыш», сообщается на официальном сайте омского клуба.

51-летний специалист выбран решением попечительского совета «Иртыша».

Горшков за свою тренерскую карьеру работал в «Балтике», «Нижнем Новгороде», «Амкаре», «Зените-м» и «Зените-2». Последним местом работы Горшкова был латвийский «Даугавпилс», который он покинул в ноябре 2020 года.

«Иртыш» по итогам сезона-2020/21 занял 19-е место в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://fc-irtysh.ru/news/aleksandr-gorshkov-novyj-glavnyj-trener-irtysha/

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Сергей Разин все материалы автора
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