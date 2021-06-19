Горшков возглавил «Иртыш»
13:34
Бывший главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков возглавил «Иртыш», сообщается на официальном сайте омского клуба.
51-летний специалист выбран решением попечительского совета «Иртыша».
Горшков за свою тренерскую карьеру работал в «Балтике», «Нижнем Новгороде», «Амкаре», «Зените-м» и «Зените-2». Последним местом работы Горшкова был латвийский «Даугавпилс», который он покинул в ноябре 2020 года.
«Иртыш» по итогам сезона-2020/21 занял 19-е место в ФНЛ.
Дополнительная информация:
https://fc-irtysh.ru/news/aleksandr-gorshkov-novyj-glavnyj-trener-irtysha/
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