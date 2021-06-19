Бывший главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков возглавил «Иртыш», сообщается на официальном сайте омского клуба.

51-летний специалист выбран решением попечительского совета «Иртыша».

Горшков за свою тренерскую карьеру работал в «Балтике», «Нижнем Новгороде», «Амкаре», «Зените-м» и «Зените-2». Последним местом работы Горшкова был латвийский «Даугавпилс», который он покинул в ноябре 2020 года.

«Иртыш» по итогам сезона-2020/21 занял 19-е место в ФНЛ.