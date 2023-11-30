«Шинник» расторг контракт с Хомухой

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны достигли договоренности о прекращении срока действия контракта.

«Футбольный клуб благодарит Дмитрия Ивановича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении клуба.

Хомуха возглавлял «Шинник» с июня 2023 года. На данный момент ярославцы занимают 13-е место в ФНЛ, имея в активе 24 очка.