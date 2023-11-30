Агент Окоронкво: «Пока рано говорить о том, что Джонатан останется в «Арсенале» до конца этого сезона»

В футбольном агентстве 11MANGMT рассказали, что нападающий Джонатан Окоронкво не вернется в «Краснодар» зимой из аренды в «Арсенале».

«Возвращение в «Краснодар» зимой? Ничего об этом не слышали. Но пока рано говорить и о том, что Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона. Больше понимания появится в течение месяца», — приводит слова агенства «РБ Спорт».

Минувшим летом «Арсенал» арендовал Окоронкво у «Краснодара». В текущем сезоне нигерийский футболист сыграл 20 матчей в Мелбет-Первой лиге, в которых забил 13 мячей и отдать 2 голевые передачи.

Портал Transfermakt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 800 тысяч евро.