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Агент Окладникова: «Болельщики «Енисея» любят Андрея, но не сложились отношения с тренером»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов объяснил, почему нападающий «Енисея» Андрей Окладников может покинуть команду зимой.

«Болельщики любят Окладникова, но не сложились отношения с тренером. Он мог бы больше играть, я считаю. Постараемся зимой сменить команду. Предложения из РПЛ? Без комментариев», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Окладников провел за «Енисей» 19 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Главным тренером «Енисея» с июля 2023 года работает Эдуард Штейнбрехер.

Источник: РБ Спорт
ФК Енисей
Алексей Сафонов
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