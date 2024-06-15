«По разговору с Матвеем понял: он не хочет быть вторым номером в «ПСЖ»! Кафанов — о трансфере Сафонова и сравнении с Акинфеевым
— В пятницу Матвей Сафонов наконец-то перешел в «ПСЖ». Уже поздравили его?
— Да, поздравил от всей души!
— Были сомнения, что в силу разных причин трансфер сорвется? Сильно переживали по этому поводу?
— Просто очень хотел, чтобы переход все-таки состоялся!
— Когда Матвей находился недавно в сборной России, чувствовалось, что он нервничает из-за всей этой ситуации?
— Нет, на протяжении всего периода нахождения в сборной он выглядел очень уверенным в себе.
— Как бы оценили первый тайм в его исполнении в игре с белорусами?
— Первый тайм, как и все матчи за сборную в этом футбольном сезоне, Сафонов отыграл на своем привычном уровне. В нужный момент выручил команду.
— Когда он был в сборной, не спрашивали его, не боится ли конкуренции с Доннаруммой?
— Думаю, это был бы неуместный вопрос с моей стороны.
— Какой совет вы ему тогда дали?
— Поговорили с Матвеем о том, с какими трудностями он может столкнуться в новом клубе, в чем могут быть его преимущества. И в этой беседе я почувствовал, что он не собирается довольствоваться ролью второго вратаря в «ПСЖ»! Думаю, если Сафонову нужен будет совет, он обратится к тренеру, который довольно долго работал с ним в «Краснодаре» и многое ему дал, — Алексею Антонюку.
— В конце прошлого сезона на вопрос о том, способен ли Матвей заиграть в топовом европейском клубе, вы ответили: «Да. Но вряд ли получится приехать в европейский клуб и сразу стать первым номером. Потребуется время на адаптацию. Там все-таки уровень мастерства повыше, да и на тренировках все делают быстрее». Значит, с ходу завоевать место в составе парижан ему будет тяжело?
— Матвей сам понимает: для того чтобы занять место основного голкипера в таком клубе, надо сначала в тренировочном процессе быть как минимум не хуже Доннаруммы! И на это тоже уйдет время.
— Теперь надо болеть за то, чтобы сборная Италии как можно дальше прошла на Евро-2024? Тогда Доннарумме предоставят отпуск, а у Сафонова появится больше шансов заиграть?
— К началу чемпионата Франции Доннарумма в любом случае вернется в «ПСЖ». Но в подготовительный период Матвей, надеюсь, успеет сыграть несколько матчей. Это поможет ему получить игровую практику, пусть и в контрольных встречах, что очень важно для вратаря.
— Вы сказали, что Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами, а в остальных компонентах россиянин не хуже итальянца. Получается, расцениваете шансы этих голкиперов на роль первого номера «ПСЖ» как 50 на 50?
— Нет. Не 50 на 50! На стороне Доннаруммы большое количество матчей в чемпионатах Италии и Франции, а также за сборную в международных турнирах. Это очень серьезный опыт, которого пока нет у Матвея.
— У вас есть ответ на вопрос, как «ПСЖ» обратил внимание на россиянина, хотя наши клубы не играют в еврокубках, а сборная — на Евро и ЧМ?
— Ответ простой. Обычно селекционная служба просматривает немалое количество матчей предполагаемых кандидатов. В прошедшем сезоне можно наугад брать любую игру с участием Матвея в РПЛ или за сборную, и все эти встречи он провел стабильно от начала чемпионата до заключительного матча национальной команды в Минске!
— Сафонов — самый дорогой вратарь в истории лиги 1. Фантастика?
— Прошли те времена, когда вратари стоили на футбольном рынке дешевле полевых игроков, даже дешевле защитников. В Европе уже давно говорят, что голкипер — самая важная позиция на поле! От него больше, чем от любого другого игрока, зависит результат матча — как положительный, так и отрицательный.
— Матвей стал легендой «Краснодара», был железным первым номером «быков». Но готов ли он сидеть в запасе «ПСЖ», если проиграет конкуренцию Доннарумме? Не надломит ли это его психологически?
— Знаете, когда человек решает стать вратарем, он изначально понимает, что какой-то период в своей карьере ему придется провести на скамейке запасных. На моем веку есть только один пример голкипера, который еще в юном возрасте занял место в воротах и потом этот пост оставлял за собой постоянно. Игорь Акинфеев!
Так что никаких проблем здесь быть не должно. Матвей не опустит рук, будет много работать и, уверен, дождется своего часа!
— В России часто сравнивают Сафонова и Акинфеева. Теперь некоторые скажут, что Матвей превзошел Игоря, так как уехал в топовый европейский клуб?
— Андрей Лунев тоже был приглашен в именитый клуб — «Байер», но никто его с Акинфеевым не сравнивал. У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения даже в такую команду, как «ПСЖ», недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру, и у него еще все впереди. Очень хочется, чтобы он смог выжать максимум из своего таланта, из того, что дал ему Бог.
— В минувшем сезоне Сафонов был лучшим вратарем в РПЛ?
— На мой взгляд, да.
— Кто-то еще из наших голкиперов может уехать за рубеж в ближайшее время?
— Если говорить о больших клубах, то на сегодняшний день это Саша Максименко. Если речь идет о хороших, крепких командах, то назову Александра Селихова, Илью Лантратова и Андрея Лунева.
— На какое место по уровню поставите Доннарумму среди голкиперов чемпионата Европы? Кто для вас сейчас номер один?
— Доннарумма в числе самых сильных! В целом состав вратарей очень ровный, и большой разницы в классе на сегодня не видно. А кто из них лучший, покажет непосредственно этот чемпионат. Ответ получим через месяц.