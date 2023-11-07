«Торпедо» — «Волгарь»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 17-го тура «Торпедо» — «Волгарь» (0:3).

Дублем за гостей отметился Дмитрий Лесников. Он забил на 23-й и 35-й минутах. Еще один мяч в концовке на свой счет записал Кирилл Косарев.

«Торпедо» (22 очка) занимает восьмое место в ФНЛ. «Волгарь» (15) поднялся с последнего места в турнирной таблице и теперь идет 17-м в первой лиге.