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«Ротор» объявил о переходе в команду четырех футболистов

18:38
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«Ротор» сообщил о переходе в команду четырех игроков.

В волгоградский клуб перешли экс-голкипер «Долгопрудного» Дмитрий Терновский, защитник «Телави» Илья Бериашвили, форвард «Нижнего Новгорода» Бека Кавтарадзе. Защитник «Краснодара» Илья Мартынов будет выступать за «Ротор» в аренде до лета 2022 года.

По итогам сезона-2020/21 команда заняла 15-е место в Тинькофф РПЛ и вылетела в Олимп-ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/81/4302/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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