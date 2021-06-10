«Ротор» объявил о переходе в команду четырех футболистов

«Ротор» сообщил о переходе в команду четырех игроков.

В волгоградский клуб перешли экс-голкипер «Долгопрудного» Дмитрий Терновский, защитник «Телави» Илья Бериашвили, форвард «Нижнего Новгорода» Бека Кавтарадзе. Защитник «Краснодара» Илья Мартынов будет выступать за «Ротор» в аренде до лета 2022 года.

По итогам сезона-2020/21 команда заняла 15-е место в Тинькофф РПЛ и вылетела в Олимп-ФНЛ.