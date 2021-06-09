Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Максим Лаук — первый новичок «Енисея» в летнее межсезонье

19:50
Теги:

Первым новичком «Енисей» в летнее межсезонье стал нападающий Максим Лаук, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок присоединится к команде после окончания первенства ПФЛ и короткого отпуска — с начала второго сбора (24 июня).

Футболист 1995 года рождения, родился в Омске. Выступал за «Шинник», ФК «Тюмень», ФК «Армавир». Последние два сезона играл за ФК «Звезда» (Пермь), в сезоне-20/21 в 17 матчах забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/8e488yfuu1-pervim-novichkom-eniseya-v-letnee-mezhse

Читайте также

«Моя главная надежда — на Дзюбу. А Смолов пусть разберется в себе». Юран — о шансах сборной России на Евро
Бузова потрясла своим вокалом артистов на репетиции во МХАТе
Видео: где снималась умершая звезд Трех орешков для Золушки
Застреливший приставов в Адлере объяснил свой поступок

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд