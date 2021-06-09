Первым новичком «Енисей» в летнее межсезонье стал нападающий Максим Лаук, сообщает официальный сайт клуба.

Максим Лаук — первый новичок «Енисея» в летнее межсезонье! Добро пожаловать, Максим! pic.twitter.com/TUC78zBAM1 — ФК «Енисей» (@fc_enisey) June 9, 2021

Игрок присоединится к команде после окончания первенства ПФЛ и короткого отпуска — с начала второго сбора (24 июня).

Футболист 1995 года рождения, родился в Омске. Выступал за «Шинник», ФК «Тюмень», ФК «Армавир». Последние два сезона играл за ФК «Звезда» (Пермь), в сезоне-20/21 в 17 матчах забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.