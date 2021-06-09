Максим Лаук — первый новичок «Енисея» в летнее межсезонье
19:50
Первым новичком «Енисей» в летнее межсезонье стал нападающий Максим Лаук, сообщает официальный сайт клуба.
Игрок присоединится к команде после окончания первенства ПФЛ и короткого отпуска — с начала второго сбора (24 июня).
Футболист 1995 года рождения, родился в Омске. Выступал за «Шинник», ФК «Тюмень», ФК «Армавир». Последние два сезона играл за ФК «Звезда» (Пермь), в сезоне-20/21 в 17 матчах забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/8e488yfuu1-pervim-novichkom-eniseya-v-letnee-mezhse
Читайте также
«Моя главная надежда — на Дзюбу. А Смолов пусть разберется в себе». Юран — о шансах сборной России на Евро
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю