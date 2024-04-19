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Сегодня, 23:02

«Химки» обыграли «Родину» и вышли на первое место в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Родина» — «Химки».
Фото ФК «Химки»

«Химки» в гостях одержали победу над «Родиной» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 19-й минуте открыл форвард гостей Александр Руденко. На 31-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Солтмурада Бакаева. Победный мяч на 36-й минуте забил Илья Берковский.

«Химки» (48 очков) поднялись на первое место в ФНЛ, обойдя махачкалинское «Динамо» (47) и «Акрон» (46). «Родина» (44) идет четвертой в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
19 апр, 21:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:2
Химки

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
ФК Родина
ФК Химки
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
2
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
3
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
11
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
12
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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33 тур
34 тур
19.04 21:00
Родина – Химки
 1 : 2
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 - : -
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
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Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 13 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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