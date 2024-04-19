«Химки» обыграли «Родину» и вышли на первое место в первой лиге

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«Химки» в гостях одержали победу над «Родиной» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 19-й минуте открыл форвард гостей Александр Руденко. На 31-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Солтмурада Бакаева. Победный мяч на 36-й минуте забил Илья Берковский.

«Химки» (48 очков) поднялись на первое место в ФНЛ, обойдя махачкалинское «Динамо» (47) и «Акрон» (46). «Родина» (44) идет четвертой в турнирной таблице.