ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 20 апреля
20 апреля пройдут восемь матчей 28-го тура Мелбет-Первой лиги
В субботу, 20 апреля, пройдут восемь матчей 28-го тура Мелбет-Первой лиги. «СКА-Хабаровск» примет «Енисей», «Торпедо» сыграет с тульским «Арсеналом» и другие встречи.
«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ в субботу.
Расписание матчей ФНЛ 20 апреля и где смотреть трансляции
- 07:00. «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 11:30. «Тюмень» — «Нефтехимик». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на канале «Матч Премьер»
- 16:00. «Акрон» — «Кубань». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 16:00. «Ленинградец» — «Сокол». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 17:00. «Алания» — «Волгарь». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 17:00. «Шинник» — «Динамо» Мх. Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 17:00. КАМАЗ — «Черноморец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 18:00. «Торпедо» — «Арсенал» Т. Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
2
|Динамо Мх
|26
|14
|5
|7
|29-14
|47
|
3
|Акрон
|26
|13
|7
|6
|35-21
|46
|
4
|Арсенал
|26
|11
|11
|4
|31-18
|44
|
5
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
6
|Тюмень
|26
|11
|7
|8
|30-24
|40
|
7
|Нефтехимик
|26
|10
|7
|9
|25-25
|37
|
8
|Алания
|26
|9
|10
|7
|30-34
|37
|
9
|Енисей
|26
|11
|3
|12
|45-35
|36
|
10
|Торпедо
|26
|9
|7
|10
|23-25
|34
|
11
|Шинник
|26
|9
|7
|10
|30-36
|34
|
12
|КАМАЗ
|26
|8
|9
|9
|25-27
|33
|
13
|Черноморец
|26
|7
|10
|9
|26-29
|31
|
14
|СКА-Хаб.
|26
|8
|7
|11
|25-29
|31
|
15
|Ленинградец
|26
|6
|8
|12
|19-33
|26
|
16
|Сокол
|26
|6
|7
|13
|21-43
|25
|
17
|Кубань
|26
|5
|7
|14
|19-35
|22
|
18
|Волгарь
|26
|4
|10
|12
|21-36
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:00
|
Родина – Химки
|1 : 2
|20.04
|07:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|20.04
|11:30
|
Тюмень – Нефтехимик
|- : -
|20.04
|16:00
|
Акрон – Кубань
|- : -
|20.04
|16:00
|
Ленинградец – Сокол
|- : -
|20.04
|17:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|20.04
|17:00
|
КАМАЗ – Черноморец
|- : -
|20.04
|18:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|13
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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