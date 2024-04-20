ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 20 апреля

В субботу, 20 апреля, пройдут восемь матчей 28-го тура Мелбет-Первой лиги. «СКА-Хабаровск» примет «Енисей», «Торпедо» сыграет с тульским «Арсеналом» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ в субботу.

Расписание матчей ФНЛ 20 апреля и где смотреть трансляции

07:00. «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

11:30. «Тюмень» — «Нефтехимик». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на канале «Матч Премьер»

16:00. «Акрон» — «Кубань». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

16:00. «Ленинградец» — «Сокол». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

17:00. «Алания» — «Волгарь». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

17:00. «Шинник» — «Динамо» Мх. Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

17:00. КАМАЗ — «Черноморец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте