В ФИФА подтвердили запрет «Кубани» на регистрацию футболистов

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«Кубани» с августа 2023 года запрещено регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных окон.

«На «Кубань» наложен запрет на регистрацию футболистов. В клубе знали об этом», — сообщили в ФИФА Legalbet.

16 апреля сообщалось, что «Кубань» неправомерно внесла в заявку Леона Мусаева т Игоря Волкова.

Краснодарский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 22 очка в 26 матчах.