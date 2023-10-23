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Сегодня, 18:00

«Родина» — «Динамо Махачкала»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Родина» сыграет с «Динамо Махачкала» в Мелбет-Первой лиге 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Георгий Юдинцев, ФК «Родина».
Фото ФК «Родина»

«Родина» встретится с «Динамо Махачкала» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги 23 октября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Родина» — «Динамо Махачкала» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир — в 19.20 мск. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 14-ти туров команда из Москвы набрала 17 очков и занимает 14 место в турнирной таблице ФНЛ. Махачкалинский клуб с 27 баллами располагается на второй строчке.

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Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
0
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«Акрон» — «Шинник»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Акрон» одержал волевую победу над «Шинником»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Акрон 15 8 3 4 20-10 27
3
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
4
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 15 5 7 3 17-14 22
7
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
8
 Шинник 15 6 2 7 18-23 20
9
 КАМАЗ 15 5 5 5 15-13 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 2
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 0 : 1
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 3 : 1
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 1 : 2
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 2 : 0
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 3 : 1
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 9
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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