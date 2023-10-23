«Акрон» сыграет с «Шинником» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги 23 октября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Акрон» — «Шинник» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.25 мск. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» и в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 14 туров команда из Тольятти набрала 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. Ярославский клуб с 20 баллами располагается на 9-й строчке.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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