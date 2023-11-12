«Родина» разгромила «Черноморец» в матче Мелбет-Первой лиги

Читать «СЭ» в

«Родина» дома с крупным счетом обыграла «Черноморец» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:0.

Голы забили Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Веслей Натан и Максим Турищев.

«Родина» набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» находится на 15-й строчке (18).