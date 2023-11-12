«Енисей» — «Шинник»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Енисей» — «Шинник» (4:1).

«Енисей» поднялся на седьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками в 18 матчах.

«Шинник» идет на 12-й строчке с 22 очками в 18 играх.