«Химки» и «Акрон» сыграли вничью в матче первой лиги

«Химки» не смогли обыграть «Акрон» в домашнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

У хозяев голами отметились Александр Руденко и Тимур Касимов. У гостей забили Антон Килин и Абу-Саид Эльдарушев.

«Акрон» с 34 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Химки» с 32 очками идут на 4-й позиции.

20 ноября «Химки» сыграют на выезде с «Аланией». «Акрон» двумя днями ранее примет «Волгарь».