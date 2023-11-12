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Сегодня, 19:56

«Химки» и «Акрон» сыграли вничью в матче первой лиги

Виктория Кравченко
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«Химки» не смогли обыграть «Акрон» в домашнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

У хозяев голами отметились Александр Руденко и Тимур Касимов. У гостей забили Антон Килин и Абу-Саид Эльдарушев.

«Акрон» с 34 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Химки» с 32 очками идут на 4-й позиции.

20 ноября «Химки» сыграют на выезде с «Аланией». «Акрон» двумя днями ранее примет «Волгарь».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
12 нояб, 18:00. Арена Химки (Химки)
Химки
2:2
Акрон

ФК Акрон
ФК Химки
0
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Матчи Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» — «Алания» и «Нефтехимик» — «Торпедо» закончились вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
9
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
10
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
11
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 4 : 1
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 2 : 0
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 3 : 0
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 0 : 0
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 1 : 1
12.11 18:00
Химки – Акрон
 2 : 2
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
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Джонатан Окоронкво

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 9
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Шинник

 4
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 4
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Алания

 15 1 4
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