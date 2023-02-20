Полузащитник «Рубина» Безруков рассказал о задаче команды на остаток сезона

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в комментарии для «СЭ» высказался о победе над ЦСКА в товарищеском матче (2:0).

«Получился отличный спарринг. ЦСКА есть ЦСКА, понятно, что это контрольная игра на сборах, но все равно приятно одержать победу над таким соперником. Это придает уверенности в своих силах, позитивных эмоций. Тем не менее, основная задача сейчас подготовиться к весенней части чемпионата. У нас есть задача, которую нужно решить по итогам сезона, и все усилия сейчас подчинены этой цели», — сказал Безурков «СЭ».

В первом тайме в составе казанцев голами отметились защитник Алексей Грицаенко и полузащитник Олег Иванов, который реализовал пенальти.

ЦСКА имел шанс открыть счет в матче, но в начале первого тайма полузащитник Хорхе Карарскаль не смог забить пенальти: с его ударом справился голкипер Александр Беленов.

После 20 туров розыгрыша первой лиги сезона-2022/23 казанцы идут на третьем месте с 37 очками.