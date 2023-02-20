Спортивный юрист рассказал, что Набиуллин возвращается в «Рубин» до конца сезона

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что Эльмир Набиуллин продолжит карьеру в в «Рубине».

«Набиуллин возвращается в «Рубин», соглашение будет рассчитано до конца сезона, а дальше посмотрим», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 13 матчей в составе «Нижнего Новгорода». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.