Гаранин сообщил, что поступил на получение тренерской лицензии УЕФА уровня Pro

Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин рассказал «СЭ» о дальнейших планах в тренерской работе.

«Планирую возвращаться к самостоятельной тренерской работе. Поступил на тренерскую лицензию Pro. Сейчас нужно спокойно все проанализировать и с новыми знаниями двигаться вперед! Конечно, были определенные предложения, общались. Но сейчас мне нужно перевести дух. Я получил серьезный опыт в РПЛ, в Красноярске. Пытаюсь сейчас разобраться в глобальном понимании работы футбольного клуба», — сказал Гаранин «СЭ».

Последним клубом Гаранина был «Енисей», специалист работал в команде с января по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 красноярцы заняли четвертое место в первой лиге.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23 «Енисей» уступил «Факелу» (0:1, 0:2).