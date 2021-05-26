ПФЛ согласилась объединиться с ФНЛ с сезона-2021/22

26 мая в Москве, в Доме футбола под председательством президента ПФЛ Андрея Соколова состоялось заседание Совета Лиги, в работе которого приняли участие президент ФНЛ, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и заместитель генерального секретаря — директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Совет ПФЛ принял решение рекомендовать членам Ассоциации «ПФЛ» и участникам Первенства России ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона 2021-2022 годов в официальных соревнованиях при управлении Ассоциацией профессиональных футбольных клубов «Футбольная Национальная Лига».

Футбольным клубам второго дивизиона необходимо до 4 июня 2021 года официально уведомить администрацию Лиги о готовности принять участие во всероссийских соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной Национальной Лиги в сезоне 2021-2022 годов.