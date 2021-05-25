Агент Маньяков прокомментировал информацию о будущем Евсеева в «Шиннике»

Агент Александр Маньяков прокомментировал будущее тренера Вадима Евсеева, который после ухода из «Уфы» находится без команды.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Евсеев может стать главным тренером ярославского «Шинника».

«Я не знаю, откуда появилась данная информация у источника, который распространил ее. Да, сейчас ведутся переговоры с клубами. Есть несколько команд, которые бы хотели видеть Вадима Валентиновича главным тренером. Мы же сейчас выбираем. Это клубы РПЛ и ФНЛ? Сейчас мы говорим только о ФНЛ. Заинтересованности от клубов РПЛ пока нет. Да, скоро Вадим Валентинович возобновит карьеру, мы принимаем решение», — сказал Маньяков «СЭ».

Евсеев ранее также тренировал «Амкар», «Текстильщик», «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

(Владислав Флегонтов)